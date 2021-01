Depois do frio é a chuva que vai colocar o país sob aviso amarelo

O aviso amarelo será entre as 00h e as 15h de quarta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A totalidade dos distritos de Portugal continental vai estar sob aviso amarelo, na próxima quarta-feira, devido à previsão de chuva por vezes forte, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para 14 distritos do continente devido à previsão de vento forte do quadrante sul com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Em Viseu, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra o aviso amarelo estará em vigor entre as 00h e as 09h de quarta-feira.

Esta segunda-feira está a ser marcada por céu pouco nublado ou limpo e vento em geral fraco predominando do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul a partir do final da tarde, e tornando-se moderado a forte nas terras altas.

Está prevista ainda uma pequena subida de temperatura na região Norte e no litoral da região Centro.