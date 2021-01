Região sob aviso laranja devido à agitação marítima e amarelo por vento forte

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja entre as 12h de sábado e as 06h de domingo,

Aveiro e Coimbra (e mais 5 distritos do país) estão no fim de semana sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 5 a 6 metros, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por outro lado, também os distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

No país há ainda aviso amarelo para Viana do Castelo, Braga e Porto devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 21h de hoje e as 03h de sábado.

Previsão aponta chuva fraca para hoje

O IPMA prevê para hoje nas regiões norte e centro do continente céu em geral muito nublado e períodos de chuva em geral fraca a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, aumentando de intensidade a partir da tarde e estendendo-se gradualmente à restante região Centro, sendo por vezes forte no Minho e Douro Litoral no final do dia.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte no litoral a norte do Cabo Carvoeiro a partir do final da tarde, com rajadas até 75 km/h a norte do Cabo Mondego no final do dia.