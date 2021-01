Tempo frio: Pode nevar em locais pouco usuais este fim de semana

Devido ao transporte de uma massa de ar frio associada a um fluxo predominante de nordeste, as previsões meteorológicas apontam para a continuação de tempo frio, pelo menos até dia 12 de janeiro, terça-feira, refere o Instituto Portguês do Mar e Atmosfera (IPMA).

Com a aproximação da depressão Filomena, proveniente de sudoeste, hoje e amanhã (sábado), prevê-se uma intensificação do vento, com o consequente aumento do desconforto térmico. Há ainda a possibilidade de ocorrência de queda de neve a cotas baixas, a cerca de 600 metros, mas descendo temporariamente aos 400 metros, podendo nevar em locais pouco usuais no nosso país, refere um comunicado do IPMA.

Segundo aquela fonte, a temperatura mínima deverá variar entre -6 a 6°C até ao início da próxima semana na generalidade do território. A temperatura máxima não ultrapassará 12°C, estando previsto que os valores mais baixos da máxima sejam registados nas regiões do interior Norte e Centro, variando aproximadamente entre 1 a 5°C.

Haverá formação de gelo ou geada, em especial no interior, que poderá permanecer ao longo do dia em zonas sombrias do interior Norte e Centro, com possíveis impactos na circulação rodoviária.