Fim de semana sem chuva e com aumento das temperaturas

A chuva parece dar tréguas a partir da tarde desta sexta-feira. Nas previsões para o fim de semana não há chuva no horizonte, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para este sábado, a previsão é de céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã, apresentando-se e geralmente muito nublado no Minho.

O vento será fraco. Neblina ou nevoeiro matinal, mais significativo nas regiões a sul de Montejunto-Estrela, em particular junto a linhas

de água, onde poderá persistir até final da manhã. Pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro.

Para domingo, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro. Vento fraco, temporariamente moderado a forte (25 a 40 km/h) em especial a partir do meio da tarde, do quadrante sul nas terras altas e do quadrante leste no Algarve.

Neblina ou nevoeiro matinal, mais significativo junto a linhas de água, onde poderá persistir até final da manhã em alguns locais. Pequena subida da temperatura mínima em alguns locais do interior Norte e Centro.