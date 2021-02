Detido em flagrante por tráfico de droga em Oiã

A GNR, através do Posto Territorial de Oliveira do Bairro, deteve esta terça-feira, em flagrante, um homem de 47 anos por tráfico de estupefacientes, na freguesia de Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro.

De acordo com as autoridades, no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR fiscalizaram o condutor de “um veículo que manifestou um comportamento suspeito. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente”.

Foram apreendidas 70 doses de heroína, 15 doses de cocaína e um telemóvel.

O detido foi constituído arguido e foi ontem, dia 17, presente ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro, para aplicação das medidas de coação, que desconhecemos até ao momento.