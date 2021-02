Luso está entre as marcas com maior reputação em Portugal

A marca Luso acaba de ser reconhecida como uma das marcas com maior reputação de excelência em Portugal, no âmbito do estudo anual RepScore™, divulgado pela consultora On Strategy.

Numa escala de 100 pontos, a Luso conquistou o índice de 82,3 enquanto marca de reputação e relação emocional no sector de alimentação e bebidas, um lugar de destaque partilhado com outras marcas de referência, como a Nestlé (84,7), a Delta (83,6), a Olá (83,4) e a Sumol Compal (79,7).

Esta pesquisa foi desenvolvida de forma contínua ao longo do ano de 2020, cobrindo todo o período pré e de pandemia, e em conformidade com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira), avaliando os atributos associados à notoriedade, admiração, relevância, confiança, preferência e recomendação.

“Este reconhecimento distingue, uma vez mais, as credenciais de qualidade e naturalidade da Água de Luso, que tem preservado ao longo dos seus cerca de 170 anos, e de acordo com altos padrões de qualidade, o respeito pelas origens da água, cujo segredo continua a ser a Serra do Buçaco”, refere nota da empresa.