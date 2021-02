Município de Oliveira do Bairro entrega aos alunos tablets e acessos à internet

Presidente da Câmara lamenta que o governo avance com a decisão de reabrir as atividades letivas em regime de ensino à distância sem assegurar o mínimo de condições de acesso para todos os alunos.

O Município de Oliveira do Bairro reforçou o apoio em equipamentos informáticos ao seu Agrupamento de Escolas, com 213 tablets e 76 acessos à internet, que serão distribuídos por alunos carenciados do concelho (do 1.º ciclo ao 12.° ano, dos escalões A e B, da Ação Social). Estes equipamentos vêm somar-se aos 130 computadores já entregues.

A vereadora com o pelouro da Educação, Lília Ana Águas, explicou que este apoio “só é possível com a estreita colaboração e empenho do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, que procedeu ao levantamento de necessidades”. “Este trabalho conjunto permite que o ensino à distância seja possível no nosso concelho, sem agravar as desigualdades no acesso à educação e combatendo o insucesso escolar”, acrescentou a autarca.

Por seu lado, Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, lamenta que “o governo avance com uma decisão [de reabrir as atividades letivas em regime de ensino à distância] sem assegurar o mínimo de condições de acesso para todos os alunos”.

De acordo com o líder da autarquia bairradina, o Município investiu “cerca de 110 mil euros em equipamentos informáticos para alunos”, desde o início da pandemia.

“Mais uma vez, tem que ser o Município a assumir um investimento que deveria ser do Estado Central, assegurando que todos os alunos têm as condições mínimas de acesso ao ensino, que deve ser universal e gratuito e não potenciador do agravamento das desigualdades sociais”, acrescentou Duarte Novo.

Assegurado acolhimento de alunos e refeições escolares

Ainda no âmbito da área da Educação, e com as escolas a manterem-se encerradas, a autarquia de Oliveira do Bairro vai continuar a assegurar o acolhimento dos alunos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais, assim como as refeições escolares aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, beneficiários dos escalões A e B, que são da responsabilidade do Município.

O acolhimento dos alunos é feito nos Polos Escolares de Bustos e de Oliveira do Bairro. No caso dos trabalhadores dos setores essenciais com filhos com idades entre os 0 e os 3 anos, a resposta de acolhimento é a Creche da Santa Casa da Misericórdia do Concelho.

De referir ainda que, o Município está a apoiar o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro na entrega ao domicílio de refeições aos alunos do 2.º e 3.º ciclos e ensino Secundário, dos escalões A e B.