Palhaços d’Opital leva miminhos doces aos hospitais da Universidade e dos Covões

Depois do sucesso da iniciativa “1.200 Sorrisos para o IPO de Coimbra”, a Palhaços d’Opital termina as festividades do 8º aniversário, com o apoio de A Pousadinha, levando “5000 Sorrisos para o Hospital da Universidade de Coimbra e para o Hospital dos Covões”.

“Vamos entregar a todos profissionais destes hospitais um doce miminho oferecido por A Pousadinha (Tentúgal)”, refere uma nota da Palhaços d’Opital, que assim quer homenagear todos os profissionais de saúde de Portugal.

A iniciativa irá decorrer a partir de hoje, dia, 23, continuando a 25 e 26 de fevereiro. No dia 25, pelas 10h30 a equipa de Doutores Palhaço, da Palhaços d’Opital, irá fazer uma entrega simbólica ao Conselho de Administração dos CHUC.

No mês de fevereiro a associação que suporta o projeto fez seis diretos nas suas redes sociais, para dar a conhecer os Doutores Palhaço e respectivo artista “por detrás do nariz”. Fez igualmente um direto, no dia do aniversário, do IPO de Coimbra,e um direto, no dia do aniversário, com a participação dos embaixadores Nilton e Sónia Santos e dos convidados Sofia Cerveira e André Sardet.

Em março de 2020, face as condicionantes da pandemia, foi lançado o canal d’Opital TV, na plataforma youtube, onde são disponibilizados conteúdos gratuitamente para todos os hospitais e instituições que trabalhem com adultos/idosos, publico alvo da missão e trabalho da Palhaços d’Opital.

Desde 3 de julho de 2020 que a Palhaços d’Opital retomou as visitas semanais, regulares e presenciais a esta unidade de saúde.

A Palhaços d’Opital é uma Associação Cultural sem fins Lucrativos que leva a Arte e o trabalho da sua equipa de Doutores Palhaços a seniores/adultos em ambiente hospitalar e está presente na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, IPO de Coimbra, Centro Hospitalar Tondela Viseu, Hospital Distrital da Figueira da Foz e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Aveiro).