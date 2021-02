Passatempo JB Dia dos Namorados

Prolongámos a data limite de participação. As quatro frases com mais reações (gostos) no Facebook do Jornal da Bairrada até às 12h do dia 15 de fevereiro serão premiadas.

O Passatempo Dia dos Namorados do Jornal da Bairrada desafia a criatividade e o romantismo dos seus leitores, premiando as melhores participações com um leque de ofertas interessantes.

Como forma de assinalar a data, o JB vai dar espaço às melhores frases com ou sem foto dos nossos leitores. O desafio é que faça uma frase original – que mencione obrigatoriamente o Jornal da Bairrada – que pode ser acompanhada (ou não) de uma foto original alusiva à data.

A frase é obrigatória, sendo que a foto é facultativa.

Todas as participações deverão ser remetidas para o mail: jb@jb.pt com nome e localidade dos participantes e com o assunto “Passatempo Dia dos Namorados”.

Decidimos prolongar a data limite de participação. As quatro frases com mais reações (gostos) no Facebook do Jornal da Bairrada até às 12h do dia 15 de fevereiro serão premiadas.

Os resultados serão anunciados no site e Facebook do Jornal da Bairrada.

Prémios

1.º Prémio

– Um relógio e uma peça em prata – Oferta Ourivesaria Paraíso (Oliveira do Bairro).

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.

2.º Prémio

– Uma caixa de “Vinhos com História – Oferta Caves S. João (Anadia)

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.

3.º Prémio

– Um Arranjo Floral – Oferta Pato’s Lounge (Anadia)

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.

4.º Prémio

– Uma Pizza Média e um Pão de Alho – Oferta Pizzaria O Sonho das Fontes (Anadia).

– Uma assinatura digital do Jornal da Bairrada válida por um ano.