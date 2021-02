Resultados do Passatempo JB do Dia dos Namorados

Como forma de assinalar o Dia dos Namorados, o Jornal da Bairrada desafiou os leitores a surpreenderem a sua cara-metade.

Para participar, bastava escrever uma frase original – mencionando obrigatoriamente o Jornal da Bairrada –, acompanhada (ou não) de uma foto original alusiva à data.

As frases foram publicadas no Facebook do Jornal da Bairrada, saindo vencedoras as que conquistaram mais reações (gostos) até às 12h do dia 15 de fevereiro.

O Passatempo contou com 21 participações válidas, havendo duas desclassificadas, por notórias irregularidades ou por não cumprirem os requisitos do regulamento.

Aqui ficam as quatro frases vencedoras, que vão receber os respetivos prémios, oferta da Ourivesaria Paraíso, Caves São João, Pato’s Lounge e Pizzaria O Sonho das Fontes. Todos os vencedores têm ainda direito a uma assinatura digital do Jornal da Bairrada, válida durante um ano.

Parabéns a todos os participantes!

Frases vencedoras

1.º lugar – Micaela Fernandes – Oiã

811 votos

Juntos lado a lado,

No banquinho do jardim,

O Jornal da Bairrada partilhámos

E o amor assim floriu.

2.º lugar – Miguel Abreu – Oliveira do Bairro

475 votos

Para todo o sempre te irei amar,

Pois tu fazes-me tão bem,

A nossa história parece de encantar,

E o meu coração é teu refém.

Com o Dia dos Namorados e o Jornal da Bairrada quase a chegar,

Tudo isto ganha interesse a dobrar,

Com esta frase espero ganhar o passatempo,

Para depois do confinamento podermos festejar.

3.º lugar – Carlinda Santos – Amoreira do Repolão

358 votos

Deslumbro o teu corpo, fecundado no Éden, ou noutro jardim qualquer.

Neste desafio inquietante, percorro páginas

Os cabelos ficam brancos, as rugas multiplicam-se,

e as palavras enchem-se de nada.

Eu sei, Tu sabes, ambos lemos o Jornal da Bairrada.

Tão subtil como as fragrâncias primaveris, é a magia do Amor em silêncio.

4.º lugar – Maria Martins – Aguim

197 votos

Estavas tu sentado na avenida enquanto lias o Jornal da Bairrada,

Passei por ti, e tu «ó menina linda, anda cá, és a minha amada».