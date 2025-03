Anadia apura finalistas para Concurso Intermunicipal de Leitura

Os vencedores e vão representar o concelho na Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura em Vagos, no dia 17 de maio.

Maria Clara Cruz (1.º ciclo) e Catarina Rosa (2.º ciclo), do Colégio Nossa Senhora da Assunção, Maria Vitória Lopes (3.º ciclo), da Escola Básica de Vilarinho do Bairro e Maria Coelho Santos (ensino secundário), da Escola Básica e Secundária de Anadia, vão representar o concelho de Anadia na Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura, que este ano se realiza no Município de Vagos, no dia 17 de maio. Os finalistas foram apurados na final da Fase Municipal que decorreu, no passado dia 8 de março, no Cineteatro Anadia, na qual participaram 23 alunos, tendo prestado provas de leitura e compreensão.

Do Centro Qualifica, foi Mariana Santos a vencedora. No entanto, de acordo com o regulamento, este nível de ensino não participa na Final Intermunicipal.

Os participantes prestaram provas de leitura e de compreensão sobre as obras “O grilo verde” de António Mota (1º CEB), “A estrela” de Vergílio Ferreira (2º CEB), “O rapaz do pijama às riscas” de John Boyne (3º CEB e Qualifica) e “O retorno” de Dulce Maria Cardoso (Secundário).

Na sessão de abertura, a vereadora da Câmara Municipal, com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira, destacou a importância da iniciativa, considerando que a leitura “é uma poderosa ferramenta de transformação” que “amplia o nosso vocabulário e melhora a nossa capacidade de comunicação, permitindo-nos viajar sem sair do lugar, conhecer realidades diferentes e viver outras vidas”. “Este concurso recorda-nos a importância da leitura na formação de indivíduos mais críticos, mais informados e mais capazes de entender o mundo. Recorda-nos também que os livros não são só meros objetos: são fontes de conhecimento, de imaginação e de reflexão”, por isso, “investir na leitura é investir no futuro. É investir na formação de cidadãos mais conscientes e melhor preparados para lidar com os desafios do mundo moderno”, afirmou.

Jennifer Pereira sublinhou ainda que para incentivar crianças e jovens a ler, o Município de Anadia conta “com o valioso auxílio da comunidade educativa do concelho”, realçando que “o apoio de diretores de escola, professores e encarregados de educação é fundamental”, pois, “este incentivo tem de ser dado, diariamente, na escola e em casa”.

A autarca deixou ainda um agradecimento público a todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso desta iniciativa, endereçando ainda votos de muitas felicidades aos alunos vencedores.

O júri do concurso foi composto por Isabel Nina, Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares; Isabel Teixeira, Coordenadora da Biblioteca Municipal de Ílhavo; e António Breda de Carvalho, Professor e Escritor. O evento contou ainda com um momento cultural protagonizado pela Secção de Teatro do Club de Ancas.

O Concurso Intermunicipal de Leitura, é um concurso escolar, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino das redes pública e privada dos onze Municípios que compõem a CIM Região de Aveiro.