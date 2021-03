Águeda acaba de aprovar “acordo histórico” para a ligação Aveiro/Águeda

A autarquia tomou esta decisão, em reunião extraordinária do executivo, na tarde de quinta-feira.

A Câmara de Águeda acaba de aprovar a minuta para o acordo para viabilizar a obra do Eixo Rodoviário Aveiro/Águeda.

A autarquia tomou esta decisão, em reunião extraordinária do executivo, na tarde de quinta-feira, viabilizando o acordo de colaboração a celebrar entre a IP – Infraestruturas de Portugal, o Município de Águeda e o Município de Aveiro para o desenvolvimento do projeto de execução para a construção do Eixo Rodoviário Aveiro/Águeda (ERAA).

É “um momento histórico para Águeda e para a região”, disse, na ocasião, Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Recorde-se que este é um dos investeimentos consagrados no Plano de Recuperação e Resiliênca (PRR), documento estratégico, onde estão plasmadas reformas estruturais para assegurar a saída da crise pandémica e garantir um futuro resiliente para Portugal.