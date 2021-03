Baixo Vouga: Hospital reabre visita dos pais a filhos recém-nascidos

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) vai retomar, a partir de amanhã, dia 19 de março (Dia do Pai), a possibilidade de os recém-nascidos internados no Serviço de Obstetrícia terem a visita diária dos pais.

As visitas decorrerão no período compreendido entre as 13h e as 16h30, com marcação prévia junto do Serviço de Obstetrícia, e com os acompanhantes a serem sujeitos aos procedimentos de segurança, como seja o uso obrigatório de máscara cirúrgica, a higienização das mãos e a medição, antes da visita, da temperatura.

O CHBV acredita estarem reunidas as condições para a retoma da visita diária neste serviço, que passa a ser o primeiro de um processo gradual de descofinamento. Durante o dia de amanhã, todos os pais que realizarem esta visita, receberão, do Centro Hospitalar, um postal alusivo ao Dia do Pai.

Recorde-se que as visitas a todos os doentes internados no Centro Hospitalar do Baixo Vouga estão interditas, em consequência da pandemia, desde o dia 14 de março de 2020, tendo a interdição da visita do pai (acompanhante de referência) no Serviço de Obstetrícia sido deliberada a 16 de março do mesmo ano.

Durante este período, mais propriamente a 27 de março, foi também interdita a presença do pai (acompanhante de referência) no trabalho de parto, tendo sido retomada, sob o cumprimento de um conjunto de procedimentos (entre eles, a testagem à Covid-19), a 10 de maio.