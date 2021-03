Caixa de Crédito Agrícola de Anadia renova instalações

Após sete meses de obras, balcão de Anadia está mais luminoso, com uma imagem moderna e jovem, garantindo mais conforto e privacidade no atendimento aos clientes.

A Caixa de Crédito Agrícola de Anadia inaugurou, no passado dia 18 de março, as renovadas instalações localizadas na Av. Engenheiro Tavares da Silva.

Ainda que de forma modesta – apenas com a presença dos colaboradores e três dos quatro membros do conselho de administração, devido aos constrangimentos causados pela pandemia – a reabertura das remodeladas instalações teve direito a algumas fotografias e a muitos elogios da parte dos clientes que por aqui foram passando ao longo do dia.

A requalificação era já uma necessidade, como explica Iolanda Ferreira, do conselho de administração: “esta renovação era uma prioridade, porque o espaço anterior já não garantia o conforto e a privacidade que os nossos clientes e colaboradores precisam para prestar um atendimento de qualidade”.

Agora, num espaço que foi alvo de uma profunda requalificação “está garantida a qualidade no atendimento”, avança, dando nota que o importante investimento realizado está relacionado com o ambicioso plano de modernização em curso pelo Grupo Crédito Agrícola. Obras prioritárias iniciadas no verão de 2020, mas que, por causa da pandemia, se arrastaram até março de 2021.

Assim, após sete meses de obras – que obrigaram os serviços a estarem provisoriamente instalados no 1.º andar do edifício – surge agora uma agência “mais luminosa, com uma imagem moderna e jovem”, frisa Sandra Pinto, coordenadora do balcão de Anadia que, naquele primeiro dia, recebera os mais rasgados elogios dos clientes que por ali passaram.

