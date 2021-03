Churrasqueira Rocha oferece excedente de laranja

A Churrasqueira Rocha, na Mealhada, está a oferecer o excedente de laranja, a quem passar à porta do restaurante. Desde que está encerrado, em virtude do novo confinamento, que nas traseiras do restaurante se acumulam centenas de quilos de laranja. “Temos produção própria e, em condições normais, estaríamos a gastar esta laranja, servindo-a com o nosso Leitão da Bairrada. Assim, estando fechados, não temos como escoar”, explica ao JB o gerente Joaquim Luís.



De cada vez, é colocada à porta uma caixa de 20 kgs de laranja, que pode ser levada por quem queira ou necessite, pensando também no próximo – é, pelo menos, esse o apelo. “Vamos repondo as caixas durante o dia”, afirma Joaquim Luís, confirmando que, em média, chegam a ser 100 kgs de laranja. “Damos aos nossos funcionários, já oferecemos a instituições, recentemente à APPACDM de Casal Comba, por exemplo, ou no anterior confinamento, ao Centro Melo Pimenta, do Luso… estamos disponíveis para dar a nossa laranja, a particulares ou IPSS.” E, se não houver laranjas suficientes na caixa, basta ligar para 911584924.

Take-away começa agora mas só ao fim de semana

Desde que foi decretado o novo confinamento, em janeiro, a Churrasqueira Rocha encerrou portas, não optando sequer pelo take-away. “Quisemos contribuir para a solução e não para o problema. Quisemos que os nossos funcionários ficassem em casa e se resguardassem ao máximo”, justifica o empresário. Acresce a isso o facto de, nesta altura, não ser comportável ter abates diários de leitões. “Temos matadouro próprio e, normalmente, fazemos abates diários. Como não é comportável, atualmente, fazê-lo – dado que teríamos de abrir o matadouro apenas para abater um ou dois leitões por dia – e de forma a não descaracterizar o nosso produto, optámos por não o fazer.”

Entretanto, a partir do próximo fim de semana, a Churrasqueira Rocha já fará take-away, ao sábado e ao domingo, apenas para o almoço. “Continuamos sem fazer os abates no nosso matadouro, mas temos um fornecedor, cujas carcaças são também elas de leitões abatidos no próprio dia.”

Joaquim Luís ressalva que nada tem contra quem optou pelo take-away desde o início do confinamento. Porém, “nós temos a nossa filosofia e a nossa forma de trabalhar e gostamos, realmente, de trabalhar com leitões abatidos no próprio dia”. Não sendo comportável, neste momento, fazê-lo no seu matadouro, foi esta a solução encontrada, até que seja possível voltar ao funcionamento normal.