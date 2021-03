Detido por tentativa de fogo posto em prédio urbano

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à detenção de um homem, com 23 anos de idade, suspeito de crime de incêndio urbano, no concelho de Aveiro.

O indivíduo em questão, sem antecedentes criminais e atuando motivado pelo fim de um relacionamento amoroso, na passada noite de 12 para 13 de março, terá tentado incendiar uma moradia, onde se encontravam várias pessoas, através da ignição de material acelerante, junto da porta da mesma, segundo informou a PJ nesta segunda-feira, dia 29.

“O incêndio, caso não tivesse sido prontamente detetado e combatido, ter-se-ia facilmente propagado para as habitações contiguas, também habitadas na altura da prática dos factos”, dá nota o Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

O detido foi presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com as vitimas e de obrigação de apresentações periódicas em posto policial.