Eventual “chuva de lamas” e concentração de poeiras até quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa a população para a eventualidade de ocorrerem “chuvas de lama” e para um “aumento significativo da concentração de poeiras nos céus de Portugal Continental, inicialmente a sul mas a estender-se a todo o território”.

Esta concentração já visível deste segunda-feira, continuará hoje, diminuindo na quinta-feira, dia 1 de abril, quando já só deverão ser “residuais as poeiras sobre o território”.

Num comunicado emitido pelo IPMA podemos ler que nestes dias o céu deverá apresentar uma tonalidade acinzentada, embora a presença de nuvens altas possa tornar menos discernível esse efeito. A luz solar será também afetada, com um efeito de filtração constante, mesmo em períodos de menor nebulosidade.

“Estas poeiras estão a chegar a Portugal Continental através da circulação induzida por uma depressão em altitude que afetou o território do arquipélago da Madeira e que se encontra em deslocação na direção do Continente. Com a aproximação de depressão teremos alguma instabilidade associada e esperam-se alguns aguaceiros dispersos. Essa precipitação, associada à presença de poeiras em altitude, poderá resultar na deposição de algumas poeiras no solo, no que popularmente se designa por “chuva de lama”.

Foto: www.algarveprimeiro.com