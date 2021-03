Fim de semana sem chuva mas com frio antecipa uma semana de tempo ameno

O fim de semana está a chegar e vai trazer nuvens e tempo frio à região, não estando prevista chuva para sábado e domingo, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa previsão mais alargada, a partir de segunda-feira vamos ter uma semana de tempo seco e de temperaturas mais amenas.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê para o Centro e Sul, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado durante a tarde. Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e vento fraco a moderado (até 30 km/h) .

Para sábado, as previsões do IPMA apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região Sul. Aguaceiros fracos no Minho e Douro Litoral, com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Peneda-Gerês. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do interior Norte e Centro. Possibilidade de formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro. Pequena descida da temperatura mínima.

No domingo vamos ter céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente a nebulosidade na região Norte. Possibilidade de aguaceiros fracos no Minho até ao início da manhã. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (40 km/h) nas terras altas até ao meio da manhã, e na faixa costeira ocidental durante a tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro. Possibilidade de formação de geada no interior Norte e Centro. Pequena subida da temperatura máxima.