Aluna de Anadia na Final do Concurso Nacional de Leitura

Anna Shevchenko, aluna da Escola Básica e Secundária de Anadia (EBSA), arrecadou o 1.º lugar na categoria do 3.º ciclo do Ensino Básico, na Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), que decorreu, no passado dia 17 de abril, em formato online. O feito vai permitir-lhe representar a Região de Aveiro na 14.ª edição da Final Nacional do Concurso de Leitura, na categoria do 3.º ciclo do Ensino Básico, que irá acontecer a 5 de junho, em Oeiras.

Há ainda a destacar a prestação da aluna Mariana Almeida, também da EBSA, que alcançou o 3.º lugar na categoria do 2.º ciclo do Ensino Básico.

Acrescente-se ainda que de Anadia participaram igualmente, nesta última fase do concurso, os alunos Luís Tribuna, da Escola Básica da Poutena (Vilarinho do Bairro), e Matilde Araújo, do Colégio Nossa Senhora da Assunção (Famalicão).

Numa reação à prestação dos alunos anadienses, a edil Teresa Cardoso, mostrou-se contente com o retomar do Concurso, dado que, no ano passado, o mesmo havia sido cancelado devido à pandemia, assim como destacou “a boa prestação” dos alunos do concelho no CIL, considerando que “é com enorme satisfação que o Município vê, pela primeira vez, uma aluna sua participar no Concurso Nacional de Leitura”.

O concurso, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, organizado este ano pelo Município de Oliveira do Bairro, tem como objetivos promover o prazer de ler e estimular o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura, nos jovens durante o seu percurso escolar, do 1.º CEB ao Ensino Secundário.