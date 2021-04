Centro de Recolha de Animais já tem regulamento de funcionamento

O executivo da Câmara Municipal de Anadia aprovou o projeto final de Regulamento de Funcionamento e da Atividade do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) do Município. O documento vai agora ser submetido à Assembleia Municipal para aprovação final.

Este projeto de Regulamento estabelece as regras a que obedece o funcionamento e a atividade do Centro de Recolha de Anadia, bem como a definição dos termos gerais de prestação do serviço público de recolha, alojamento, adoção da população canina e felina, bem como do controlo de zoonoses e execução das medidas de profilaxia médica e sanitárias determinadas pela autoridade competente.

Em nota enviada à imprensa o município destaca o facto de durante o período de discussão pública não ter sido apresentado qualquer contributo ou sugestão para o projeto de Regulamento.

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (Canil/Gatil), localizado na Zona Industrial de Alféloas, União de Freguesias de Arcos e Mogofores, encontra-se em fase final de construção, representando um investimento na ordem dos 240 mil euros.

O CROAC é constituído por dois edifícios de piso único que irão albergar, para além das celas para os animais (cães e gatos), salas de esterilização, de recobro, de ocisão, de isolamento e quarentena e de multiespécie, posto de vacinação, gabinete veterinário, zona de higienização, armazém de cadáveres, maternidade, enfermarias, espaços de exercício comum, áreas de apoio e logística.

Este equipamento vai também executar campanhas de profilaxia médica e sanitária, assim como programas e ações que visem o bem-estar animal, bem como proceder à esterilização dos animais errantes sempre que necessário.