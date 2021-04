Comboio histórico do Vouga realiza viagens nos dias 24 e 25 de abril

O comboio histórico do Vouga volta a soltar vapor nos próximos dias 24 e 25 de abril, numa edição especial para dar a conhecer ou rever as paisagens da Linha do Vouga, fazendo a ligação entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

Nesta edição, que respeita todas as regras sanitárias e de segurança em vigor indicadas pela Direção-Geral de Saúde, integra a viagem uma antiga locomotiva a vapor, construída pela casa alemã Henschel & Sohn, e cinco carruagens dos primeiros anos do século XX.

O programa previsto para cada um dos dias inicia com a partida da estação de Aveiro, às 13h35 e chegada a Macinhata do Vouga, às 15h22. Cerca de uma hora depois, às 16h33, será feita a viagem de regresso e após uma paragem de 40 minutos em Águeda, a partida está marcada para as 17h45 e a previsão de chegada a Aveiro às 18h49.

Nestes dois dias, para além de apreciarem a beleza da paisagem, os viajantes têm a oportunidade de viajar a bordo de um dos mais carismáticos comboios do mundo, referido como um “comboio de sonho” no livro “Dream Trains”, editado pela União Internacional de Caminhos de Ferro (UIC).

Esta viagem, a par de outras iniciativas, são demonstrativas da aposta da CP e da Câmara Municipal de Águeda na recuperação de locomotivas e na valorização do património histórico ferroviário.

“Este comboio é único em Portugal e uma referência internacional que os amantes da ferrovia reconhecem e que pode ser apreciado por todos”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, salientando que é estratégia do município apostar neste património para dinamizar o turismo ferroviário e sustentável, com ganhos para a economia local.