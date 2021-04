Covid-19: Bairrada sem mortes a registar e com menos casos ativos

Os registos desta terça-feira, dia 6 de abril, apontam para 35 casos ativos de Covid-19 em toda a Bairrada, menos um do que na sexta-feira, dia 1 de abril (por lapso, na última informação sobre este assunto, dávamos nota de 30 casos ativos, quando na realidade eram 36). Apenas Anadia, Mealhada e Cantanhede registaram subidas no número de casos ativos; os restantes três concelhos reduziram o número de infetados ativos.

Continua a não se verificar qualquer morte associada à doença, mantendo-se o número de óbitos nos 284 nos seis concelhos da Bairrada.

Dos 35 casos ativos, mais de metade (18) são na Mealhada e Cantanhede. Em relação a novos casos, no geral, há menos um caso ativo na Bairrada.

No concelho de Águeda, segundo informação do ACeS do Baixo Vouga desta terça-feira, havia menos dois casos ativos: são agora 3. Desde o início da pandemia, o concelho de Águeda conta com 3214 casos de infeção (mais 1 nos últimos dias), entretanto recuperaram 3155 (mais 3). O número de óbitos continua a ser de 56.

Anadia é um dos concelhos que subiu o número de casos ativos, passando de 1 para 2. O concelho regista 1951 casos de infeção desde o início da pandemia. Anadia tem 56 mortes a lamentar associadas à Covid-19, não se tendo verificado nenhum óbito nestes quatro dias. Recuperaram 1893 doentes (número mantém-se).

Em Oliveira do Bairro há neste momento 7 casos ativos (menos 2). Atualmente, o concelho regista 1519 casos de infeção (mais 1). Recuperaram da doença 1483 pessoas (mais 3). O número de óbitos é de 29.

Vagos tem 5 casos ativos (menos um). Desde o início da pandemia, o concelho conta com 1082 casos confirmados (mais 1). Recuperaram da doença 1063 pessoas (mais duas). Vagos regista 14 mortes desde o início da pandemia.

No ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tem 10 casos ativos (mais um nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1641 casos positivos (mais dois). Já recuperaram 1577 doentes (mais 1). O número de óbitos neste concelho é de 54.

Em Cantanhede, os números apontam para 8 casos ativos (mais 2 em relação a sexta-feira). Recuperaram da doença 2441 pessoas (número mantém-se) . Desde o início da pandemia há o registo de 2524 casos acumulados (mais 2), num concelho onde o total de óbitos chega aos 75.