Entradas gratuitas no Museu do Vinho até 30 de junho

O executivo da Câmara Municipal de Anadia deliberou que a entrada no Museu do Vinho Bairrada seja gratuita para todos os visitantes até ao próximo dia 30 de junho, à semelhança do verificado nos museus e monumentos geridos pela Direção Geral do Património Cultural.

A decisão foi tomada no passado dia 12 de abril, em reunião de executivo e, segundo revela a autarquia anadiense “esta medida visa incentivar, as pessoas em geral e os munícipes anadienses em particular, a visitar este espaço museológico que cumpre todos os requisitos de segurança associados ao atual contexto pandémico”.

Esta proposta, refere nota da autarquia “justifica-se, ainda, pelo facto de, nesta fase de desconfinamento, ser importante incentivar as pessoas a desenvolver atividades de lazer seguras e perto da sua área de residência”.

De destacar ainda que, a partir do próximo dia 21 de abril, estará patente ao público neste espaço museológico, a exposição temporária “José Cid – Vida & Obra” dedicada ao cantor, compositor, instrumentista e produtor musical que escolheu o concelho de Anadia para residir.

“Trata-se de uma singela homenagem que o Município presta a esta figura incontornável da música portuguesa”, já avançou a câmara municipal na última semana, dando conta de que a mostra estará patente até ao dia 30 de setembro.