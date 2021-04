Helicóptero ultraligeiro com mão bairradina sobrevive à primeira noite em Marte

Com LUSA

O helicóptero ultraligeiro Ingenuity, que chegou a Marte em fevereiro acoplado ao robô Perseverance, já mostrou provas de resistência e sobreviveu à sua primeira noite sozinho no planeta, confirmou a agência espacial norte-americana (NASA).

O sucesso desta primeira experiência do aparelho, que tem mão de Florbela Costa, engenheira aeronáutica de Barrô (Águeda), é visto pela NASA como um “grande passo” mesmo antes de seu primeiro voo. O helicóptero ultraligeiro, que parece um grande drone, soltou-se do Perseverance no sábado.

Entretanto, o helicóptero deve fazer o seu primeiro teste de voo na noite do próximo domingo. Se a experiência for bem-sucedida, teremos o primeiro voo de um veículo motorizado noutro planeta.

A jovem engenheira de Águeda, que trabalha na empresa suíça Maxon Group, foi a gestora técnica responsável pela preparação dos seis motores do helicóptero “Ingenuity”. Florbela Costa, com 32 anos de idade, formou-se na Universidade da Beira Interior, com dissertação de mestrado em Aeronáutica entre 2006 e 2011, desenvolvida no seio do Núcleo de Investigação em Transportes (NIT) .

Numa entrevista ao Jornal da Bairrada a 4 de março passado e que pode ser lida aqui, a jovem engenheira, entre outros assuntos, confidenciava que só ía dormir bem “depois de ver o helicóptero a voar em Marte”.

Até agora, o Ingenuity alimentava-se da energia do robô Perseverance, mas neste momento depende de seus próprios painéis solares para sobreviver, aquecendo-se durante as noites geladas de Marte, quando a temperatura pode cair para -90° Celsius. Sobreviver à noite gelada de Marte foi “um marco importante” para o helicóptero ultraligeiro, disse esta terça-feira a NASA num comunicado.

Composto por quatro pés, um corpo e duas hélices sobrepostas, o Ingenuity pesa apenas 1,8 quilos e mede 1,2 metros de uma ponta à outra de suas pás.