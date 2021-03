“Só vou começar a dormir bem, depois de ver o helicóptero a voar em Marte”

A missão da NASA a Marte tem um toque da Bairrada. Florbela Costa é de Barrô (Águeda) e teve um importante papel na construção do pequeno helicóptero “Ingenuity”, que a partir do dia 19 de março vai deixar o rover “Perserverance” para tentar provar que é possível voar no planeta vermelho.

A jovem engenheira, de 32 anos, que trabalha na empresa suíça Maxon Group, nesta entrevista ao JB fala das saudades da família e da comida da região, que se juntam às oportunidades de uma carreira na Suíça para quem, desde criança, anda com a cabeça na lua, graças ao fascínio pelo universo e pelos planetas.

Jornal da Bairrada: Enquanto estudante, algum dia lhe passou pela cabeça que pudesse vir a estar num projeto com esta envergadura?

Florbela Costa: Não mesmo. Quando estava a estudar, pensava que viria a trabalhar na área da aeronáutica – e efetivamente estive a trabalhar vários anos no CEiiA [Centro de Engenharia e Desenvolvimento] e depois em alguns projetos de aeronáutica na Maxon, na Suíça. Mas trabalhar para o Espaço era algo que não tinha em mente quando estava a estudar.

JB: Era um sonho? Tinha a noção de que era difícil atingir?

Florbela Costa: Sim, muito difícil. Em Portugal mais difícil ainda. Já temos algumas empresas a trabalhar para o Espaço em Portugal, mas as oportunidades ainda não são muitas. Isto acaba por ser o concretizar de um sonho, uma boa surpresa ao ter optado em vir para a Suíça.

JB: Saudades de Portugal?

Florbela Costa: Principalmente das pessoas. Das pessoas que ficaram em Portugal: da minha família e dos amigos.

JB: E Barrô, está no coração?

Florbela Costa: Sim, claro. É uma grande parte de mim. (,,,) sim, está no coração. Barrô para mim é a casa.

