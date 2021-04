URBIN retoma circulação em Cantanhede dia 5 de abril

INOVA apela à sua utilização com segurança, respeitando as regras afixadas nas viaturas e as orientações dos respetivos motoristas.

O URBIN (Serviço Público de transportes de Passageiros), na cidade de Cantanhede e no circuito das freguesias, foi retomado na última segunda-feira, dia 5 de abril.

Suspenso na sequência do confinamento decretado pelo Governo, este serviço, que contempla também os aglomerados mais povoados das freguesias, para permitir deslocações pontuais à cidade de Cantanhede (uma vez por semana em cada zona) retoma a normal circulação.

O preço médio do serviço é de 0,59 euros por cada viagem, tratando-se portanto dum preço social, só possível com base em financiamento do Município de Cantanhede através de contrato programa celebrado com a INOVA.

Neste sentido, a INOVA não deixa de apelar à sua utilização com segurança, respeitando as regras afixadas nas viaturas e as orientações dos respetivos motoristas, já que este serviço pretende facilitar as deslocações diárias na cidade, especialmente para a zona industrial e escolas, mas também incentivar a utilização de meios de transportes públicos em detrimento dos particulares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e da proteção ambiental.