Vem aí a depressão Lola e vai trazer chuva, trovoada e vento para o fim de semana

Efeitos serão sentidos no Norte e Centro do país. Chuva deverá manter-se até ao início da próxima semana.

O nosso país vai ser afectado a partir da tarde desta sexta-feira por períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e acompanhados de trovoada devido à passagem da depressão Lola, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

O continente (principalmente as regiões Norte e Centro) deverá ser afectado por chuva e trovoada até sábado. Para além da chuva forte, que poderá ser acompanhada de granizo, está previsto vento que pode soprar até aos 90 quilómetros por hora nas terras altas.

A depressão pode trazer também agitação marítima com o agravamento do estado do mar.

Em virtude destas condições de tempo, as autoridades aconselham a população a permanecer em casa, em segurança, não se expondo aos riscos associados ao mau tempo.