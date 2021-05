Autarca de Cantanhede insiste na urgência da construção da ETAR das Cochadas (Tocha)

A presidente da Câmara de Cantanhede vai reunir com o ministro do Ambiente no próximo dia 1 de junho.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede voltou a reclamar hoje (26 de maio) “o início urgente da construção da ETAR das Cochadas”, na freguesia da Tocha. Helena Teodósio reiterou a posição que assume desde que tomou posse, desta vez perante a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território da Assembleia da República, numa audição (que decorreu por videoconferência) a pedido do Grupo Parlamentar do PSD e na qual participou também o presidente da Câmara de Mira.

Na audição parlamentar, Helena Teodósio aduziu de novo os argumentos que serviram de base à moção aprovada por unanimidade pelo Conselho Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) no final do mês de abril. Nessa moção, recorde-se, o órgão deliberativo da CIM-RC manifesta a sua insatisfação relativamente ao “sucessivo adiamento da construção da nova ETAR” das Cochadas que a Águas do Centro Litoral (AdCL) já deveria ter resolvido, uma vez que a situação atual está a causar “impactos ambientais de elevada expressão para o território da Região de Coimbra”.

A líder do executivo camarário cantanhedense não se conforma com “a inaceitável lentidão deste processo que já se arrasta desde há vários anos e cuja conclusão é absolutamente crucial para resolver a sobrecarga do “Intercetor Sul” da AdCL e eliminar a necessidade de realização de descargas que têm causado impactos ambientais nefastos”.

Helena Teodósio estranha que “já tenha havido três concursos públicos para conceção/construção da obra sem que tenha sido adjudicada, o primeiro lançado em janeiro de 2019, o segundo em julho de 2020 e o último em setembro desse ano. Vamos já no quarto, que segundo parece vai ser aberto hoje, esperamos que com melhor desfecho do que os anteriores, de modo a que seja posto cobro a um problema a que o Município de Cantanhede é completamente alheio, mas que afeta muito a qualidade de vida na zona poente do território e sobretudo o concelho de Mira”, sublinha.

A presidente da autarquia lembrou ainda que “este assunto motivou a visita de dois secretários de Estado do Ambiente a Cantanhede [Carlos Martins e João Ataíde], com os quais tive um diálogo muito franco e frutuoso, um diálogo que conduziu o processo a uma fase em que só faltava abrir o concurso público e avançar com a obra que, pensávamos, nesta altura já estaria a decorrer. Não se compreende e não se aceita que tal ainda não tenha acontecido”, lamenta, manifestando o desejo de que da reunião que vai ter com o ministro do Ambiente no próximo dia 1 de junho “venha a resultar finalmente um impulso decisivo do Governo para a construção da ETAR das Cochadas”.

Deputada do PS questiona autarcas

Quem também participou na audição aos presidentes de Câmara de Cantanhede e Mira foi a deputada Cristina de Jesus, que deixou questões aos autarcas, nomeadamente sobre o investimento que fizeram, nos últimos anos na remodelação ou ampliação das redes em baixa nos respetivos municípios; e se o controlo e tratamento de caudais industriais tem sido acompanhado e monitorizado por cada uma das autarquias.

A nota enviada por Cristina Jesus, que é também candidata do PS à Câmara de Cantanhede nas próximas autárquicas, não deixa porém qualquer indicação sobre as respostas às questões colocadas.

A deputada socialista realça sim, “o empenho e o compromisso do Governo na resolução deste problema ambiental que afeta os munícipes de Cantanhede e Mira”. A solução encontrada pelo Governo, através do Ministério do Ambiente e Ação Climática, frisa, “passa pela construção da ETAR nas Cochadas no concelho de Cantanhede e pelo aumento da capacidade das infraestruturas de Cantanhede”, duas empreitadas aprovadas em 2019, com um investimento inicial de cerca de 10 milhões de euros. Após dois concursos públicos internacionais, os mesmos ficaram vazios, perante o que a empresa Águas do Centro Litoral e o Governo decidiram aumentar o investimento conjunto nestas duas empreitadas, tendo este passado para 14 milhões de euros.