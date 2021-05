Aveiro: Fábrica Centro Ciência Viva dedica fim de semana aos cientistas e ao tema Luz

Para celebrar o Dia Nacional dos Cientistas e o Dia Internacional da Luz, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro preparou um fim de semana inteiro dedicado aos Cientistas e ao tema Luz.

Assim, amanhã, dia 15 e no dia seguinte, dia 16 de maio, as famílias podem contar com um programa de atividades para todas as idades, que envolve workshops, laboratórios, uma história com ciência e um show de ciência.

“Estes dias pretendem evidenciar o trabalho dos cientistas e a importância da Luz no desenvolvimento da sociedade e nas suas variadas aplicações, tais como na ciência, cultura, arte, educação, medicina, comunicações e energia”, avança em nota de imprensa a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro.

De referir ainda que os participantes vão poder fazer o seu holograma no HoloLab – Laboratório de Holografia da Fábrica; explorar o funcionamento de sensores de luz na Oficina dos Robôs; descobrir os diferentes tipos de radiação do Sol e os seus efeitos sobre a pele enquanto elaboram um protetor solar; explorar o mundo da eletrónica com um dinossauro muito especial; e ouvir uma história com ciência.