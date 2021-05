Fim de semana de sol com quase todo o país acima dos 30 graus no domingo

As temperaturas vão subir a partir desta sexta-feira e vão estar acima dos 30 graus em quase todo o país, de acordo com as últimas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo as previsões, esta sexta-feira será de céu geralmente pouco nublado e subida da temperatura máxima no litoral Centro e na região Sul.

Amanhã. sábado, já vamos ter distritos com 30 ou mais graus de temperatura,como é o caso dos 30 em Beja, Braga, Santarém e Setúbal. Portalegre vai chegar aos 31 graus, Castelo Branco 32 e Évora aos 33.

Para domingo, o IPMA prevê a continuação da subida das temperaturas, com especial incidência no litoral Norte. Beja vai chegar aos 36 graus, Évora aos 35 e com 34 teremos os distritos de Castelo Branco, Portalegre e Santarém. Ainda acima dos 30 graus temos no domingo os 32 graus de Lisboa e Braga e os 30 graus em Setúbal, Cpimbra, Viseu, Vila Real, Bragança e Faro.

Abaixo dos 30 só mesmo Guarda (28ºC), Leiria e Viana do Castelo (27ºC), Aveiro (26ºC) e Porto (24ºC).