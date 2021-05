Mau tempo regressa este fim-de-semana e com neve na Serra da Estrela

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para o regresso no mau tempo durante o próximo fim-de-semana, em especial a partir de domingo.

Segundo o IPMA, as temperaturas, que sábado não terão grande alteração, vão cair a partir de domingo, devido a uma vaga de ar frio que vai chegar ao nosso país.

Amanhã, sábado, vamos ter céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã e para o final do dia, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho para o final do dia.

Por todo o continente, as temperaturas vão baixar e o IPMA alerta para um acentuado arrefecimento noturno.

No domingo, a previsão é de períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado até ao início da tarde. Períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros, sendo fracos e pouco frequentes na região Sul a partir da tarde. Pode ocorrer trovoada e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia”.

Este mau tempo prende-se com uma massa de ar frio, proveniente de uma depressão nas Ilhas Britânicas. A chuva deve manter-se nos dias seguintes, prevendo-se a subida de temperatura a partir de segunda-feira.