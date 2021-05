“Troco as minhas beringelas pelas tuas alfaces”

“É Horta de Trocar Bairrada” é o nome de uma comunidade que nasceu no Facebook.

«Zé, queres beringelas?» José Pedro Ramos estava longe de imaginar a dimensão que a pergunta viria a ter.

“Estávamos no início da pandemia, em pleno confinamento, e um dos colaboradores e artista da Quinta Oficina [associação cultural de Viseu] sai-se com aquela pergunta… e a minha reação foi – ok, mas devo ter aqui alguma coisa para te dar em troca

” Cientes de que, naquela altura, despertava em muitas pessoas a vontade e necessidade de criarem a sua própria horta em casa – “nem que fosse com vasos nas varandas” -, decidiram criar um grupo fechado no Facebook e assim nasceu o “É horta de trocar”.

Esta reportagem faz parte do Especial “Da Terra à Mesa”, que pode ler na edição de 20 de maio de 2021 do JB