Ciclismo: Beatriz Pereira (Bairrada) é campeã nacional júnior

A atleta Beatriz Pereira, do Bairrada Cycling Team (Clube de Ciclismo da Bairrada) sagrou-se campeã nacional de júniores, no passado sábado.

A caravana do ciclismo festejava o Campeonato Nacional de Ciclismo de Fundo e as estradas de Castelo Branco foram o lugar escolhido. A atleta bairradina Júnior, Beatriz Pereira, alinhava à partida para uma corrida com 87 km muito disputada com um ritmo bastante elevado desde o início e que terminou com um sprint final emocionante e onde Beatriz Pereira foi a primeira a cortar a meta, sagrando-se campeã nacional.

No final a atleta de Famalicão disse: “ainda não acredito no que aconteceu, mas quero desde já agradecer a todos sem exceção terem ajudado a tornar possível este sonho!”

No dia anterior, sexta-feira, Vila Velha de Rodão foi a Vila anfitriã do Campeonato Nacional de Contra-relógio Feminino. Ana Rita Valido, do clube bairradino, percorreu o circuito de quase 20km em 33 minutos,18 segundos e 53 centésimas terminado assim em 11º lugar da Geral nas Elites Femininas.