Mealhada: Ricardo Neves é o candidato do BE à União de Freguesias

João Ricardo Neves é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à União de Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. Tem 25 anos, é licenciado em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Mestrando em Diplomacia e Relações Internacionais.

É militante do Bloco de Esquerda desde os 19 anos e ativista pelos Direitos Humanos, igualdade e condições laborais.

“Com a sua visão de um mundo mais plural e inclusivo, João Ricardo acredita que com a sua equipa é possível tornar as freguesias em territórios mais justos e atrativos para quem neles vive”, refere nota do partido.

O candidato defende “uma política de urbanismo que cumpra as regras da acessibilidade inclusiva, erradicando as barreiras arquitetónicas e recorrendo a meios de transportes adaptados e de proximidade, consoante o público alvo e as necessidades locais”.

E acredita que a União de Freguesias tem “as condições ideais para a implementação de novos hábitos ao nível da mobilidade, por isso defende a realização urgente de melhoramentos na via pública e a criação de infraestruturas que garantam a utilização segura e efetiva de meios de transporte amigos do ambiente”.