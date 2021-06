Porto de Aveiro consegue o melhor resultado de sempre com aumento de 9,54%

O Porto de Aveiro movimentou, nos primeiros cinco meses deste ano, um total de 2,3 milhões de toneladas, mais 4,72% face ao anterior máximo registado, para o mesmo período (2019). Com este resultado, a infraestrutura portuária de Aveiro atingiu uma nova marca histórica .

Ou seja, em comparação com o ano passado, destaca-se, até maio de 2021, um crescimento de 9,54% nas toneladas movimentadas pelo Porto de Aveiro.

De acordo com a administração, os números foram crescentes em todas as tipologias de carga, sendo que a mais expressiva foi a carga geral fraccionada, com um aumento de 15% (780.220 toneladas), e para o segmento de granéis líquidos, com um aumento de 14,3%, com uma movimentação de 594.580 toneladas.

Naquele período escalaram o porto de Aveiro mais 39 navios, num total de 449 navios, o que se traduziu num aumento de 9,51%, e um aumento da sua dimensão em 10,27% de GT.

O mês de maio registou um crescimento exponencial de 36,6% com um movimento de 461.144 toneladas face a Maio de 2020, um dado também revelador da recuperação da indústria nacional.

Olhando para o tipo de mercadorias, as que mais contribuíram para este aumento foram os produtos químicos, metalúrgicos e agro-alimentares. As estruturas e componentes para energia eólica, quase duplicaram a tonelagem movimentada, traduzindo a crescente importância do porto de Aveiro para indústria eólica onshore e offshore.