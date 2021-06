Rei dos Leitões recebe Garfo de Platina nos Prémios “Boa Cama Boa Mesa”

O restaurante Rei dos Leitões (Mealhada) recebeu o mais alto galardão, o ‘Garfo de Platina’, dos Prémios do guia Boa Cama Boa Mesa, do semanário Expresso. A cerimónia de divulgação e entrega de prémios decorreu esta segunda-feira, dia 14 de junho, em Lisboa. O Rei dos Leitões conquista este feito depois de receber, durante quatro anos consecutivos (de 2017 a 2020), o ‘Garfo de Ouro’.

Este prémio acaba por ter um sabor ainda mais especial, num ano onde o setor da restauração foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19.

O Guia “Boa Cama Boa Mesa” descreve desta forma o restaurante bairradino:

“O objetivo de António Paulo Rodrigues, com o empenho de Licínia Ferreira, elevou o restaurante ao patamar de referência nacional. Boas memórias podem vir do espaço, cada vez mais elegante e confortável, do pairing enogastronómico ou do serviço de excelência. Entra-se a vencer no couvert, com pão e o azeite da região, manteiga das Marinhas, queijo de Azeitão e vinagre do rei. Os chefs Luís Apóstolo e José Capela sabem que o leitão é intocável, mas espevitam os sentidos com outras carnes de superior qualidade, peixes e mariscos frescos, e novas combinações. Dos ovos rotos trufados ao boqueirão em salga de citrinos, à caldeirada de línguas de bacalhau e à panacotta de fígado de tamboril, importa arriscar. Acrescente-se a nova esplanada, as duas salas privadas e o clube Círculo Privado, as 3500 referências vínicas (cerca de 1200 da Bairrada) e a loja de produtos autóctones. Em pandemia, distribuiu-se uma vasta carta e a garrafeira por todo o país e selaram-se parcerias com os restaurantes O Solar dos Presuntos e Os Lusíadas para entregar leitão.”

Cumprindo todas as regras da DGS, o Rei dos Leitões nunca parou de laborar, levando as iguarias a casa dos clientes, em regime de take away e entregas ao domicílio, de norte a sul do país. Assim que puderam reabrir o restaurante, a dupla de proprietários Licínia Ferreira e António Paulo Rodrigues fizeram-no com novas infraestruturas exteriores: uma grande alameda em calçada e pontos de descanso e sombra, numa primeira fase; e com a criação de um espaço para refeições ao ar livre, ao qual deram o nome de La Terraza do Rei.

Este é mais um prémio a juntar ao rol de conquistas do Rei dos Leitões. Destaque para o ‘Prémio David Lopes Ramos’, atribuído à dupla Licínia Ferreira e Paulo Rodrigues nos ‘Prémios Grandes Escolhas’ – trata-se de um dos mais prestigiantes galardões, uma vez que é atribuído a personalidade(s) que dão um importante contributo ao mundo da gastronomia –; e a eleição como ‘Melhor Restaurante da Europa 2019’ (Best European Restaurant) pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas (CEUCO).