Secretário de Estado inaugura Espaço Empresa Anadia no Curia Tecnoparque

O Espaço Empresa Anadia é inaugurado esta quarta-feira, dia 9, no Curia Tecnoparque, às 16h30, pelo secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves.

Este novo espaço, criado pela Câmara Municipal de Anadia, em articulação com o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação), a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e a AMA (Agência para a Modernização Administrativa), visa apoiar os empresários nas mais diversas áreas e vai ficar instalado no Curia Tecnoparque.

Assim, o Espaço Empresa é um serviço destinado a apoiar os empresários na criação e gestão do seu negócio, numa lógica de atendimento personalizado e de ponto único de contacto, na relação entre o Estado e as empresas.

Após a inauguração, seguem-se as intervenções no auditório do Curia Tecnoparque onde será realizado também, pelo Município de Anadia, o reconhecimento às 11 PME Excelência 2020 do concelho de Anadia.

Ao JB, o vereador anadiense, Ricardo Manão, responsável pela pasta da Inovação, Empreendedorismo e Desenvolvimento Económico, revelou que “este é um importante espaço de informação, apoio e aconselhamento aos empresários, mas também de intermediação e facilitação (interface com os serviços da Administração Pública Central)”. Um espaço que irá funcionar de segunda a sexta-feira e que será assegurado por uma técnica em permanência.

Quanto ao reconhecimento às PME Excelência 2020, o vereador anadiense destaca que será “um agradecimento pelo desempenho económico e financeiro que tiveram”.

Ainda durante este dia, mas num grupo bastante restrito, serão realizadas visitas a três empresas do concelho (EPEDAL, A.J.MAIAS e NEXXPRO).