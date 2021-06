Treinador Miguel Valença renova com o Anadia FC

Miguel Valença renovou por mais uma época o contrato com o Anadia FC. O treinador dos Trevos aponta como objetivo “ajudar o clube a atingir novamente os seus objetivos com um futebol atrativo”, reforçando assim o “belíssimo percurso” que fez na época transata.

O treinador de 31 anos chegou ao Anadia FC em 2020/2021, depois de duas temporadas no FC Oliveira do Hospital. Em 22 partidas da série D do Campeonato de Portugal, o técnico somou 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, levando assim a equipa do Anadia FC a alcançar a fase de acesso à subida à Liga 2, ficando apenas a um ponto da subida, garantindo a entrada na Liga 3.

Ainda no Anadia FC, o avançado Tiago Borges anunciou o final da carreira e vai assumir o cargo de diretor desportivo do clube, depois de duas temporadas a vestir esta camisola (já antes tinha representado o clube entre 2007/08 e 2010/11).