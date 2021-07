Caves São João celebram aniversário com lançamento inédito de dois vinhos de 2015

Cumprindo a tradição, as centenárias Caves São João celebraram mais um aniversário no passado dia 24 de junho, coincidindo a efeméride da fundação da empresa familiar com a do festejos populares do Santo Padroeiro, São João.

Perante todas as limitações e restrições decorrentes da pandemia, as Caves, que cumpriram o seu 101.º aniversário, recriaram um arraial popular e sardinhada – a cargo do restaurante Rei dos Leitões -, que decorreu no coração da Quinta do Poço do Lobo, propriedade que a empresa adquiriu em 1971 e, hoje, mantém-se como o seu ex-líbris, dali saindo os mais emblemáticos e icónicos vinhos.

A celebração contou com a presença de clientes e amigos, bem como do Município de Cantanhede, representado pelo vereador Adérito Machado, e pela Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada, na pessoa do seu presidente, José Pedro Soares.

A celebração foi igualmente motivo para o lançamento de dois vinhos, que são também duas referências inéditas, um espumante e um vinho tinto, ambos de 2015.

A JB, Célia Alves, gestora das Caves São João destaca que “desde sempre, as Caves foram um referencial de classicismo” e, agora, o lançamento desta 1.ª edição “pretende reafirmar esse conceito, através da criação de dois vinhos que marcam o nosso cunho clássico, que foram pensados e preparados para celebrar esta data tão especial”.

Vinhos únicos

O espumante Quinta do Poço do Lobo Rosé foi elaborado com uvas de Baga e Pinot Noir das vinhas da Quinta do Poço do Lobo, vindimadas entre início e meados de setembro para lhe preservar a frescura e acidez. A elaboração do espumante, como é tradição secular nas Caves, fez-se através do método clássico, iniciando-se o processo em abril de 2016, tendo o estágio sobre borra em garrafa ocorrido durante 60 meses, até o primeiro degorgement ocorrido em maio de 2021. O resultado é um espumante de cor rosada, olho de perdiz, com bolha muito fina e elegante, que revela notas ricas de frutos vermelhos ácidos, leve amanteigado, tosta, mousse envolvente, muita frescura, elegância e subtileza.



Por sua vez, o Frei João Baga Bairrada Clássico, igualmente da colheita de 2015, é um tinto que honra os grandes vinhos da região, manifestando-se aqui numa inédita referência das Caves São João, casa que honra os clássicos da Bairrada.

Com origem num talhão de vinha de Baga, o cuidado da uva foi feito segundo práticas culturais criteriosas e muito rigorosas, de modo a replicar os procedimentos mais tradicionais da Bairrada. Engarrafado em julho de 2018 sem ser sujeito a qualquer estabilização, estagiou em garrafa durante 3 anos até ao seu lançamento.