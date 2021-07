Vouchers Comércio e Hotelaria com prazo alargado em Anadia

Foi alargado, até ao dia 30 de setembro, o prazo dos “vouchers Comércio Local” e “vouchers Hotelaria” no município anadiense. A decisão foi tomada em reunião de executivo, no passado dia 21 de julho.

Recorde-se que esta medida consiste na atribuição, por parte do Município de Anadia, de uma compensação aos comerciantes, com sede ou estabelecimento no concelho, que e traduz em descontos efetivados aos consumidores, através da concessão de “vouchers Comércio Local”, no valor unitário de cinco euros, e de “vouchers Hotelaria”, na modalidade de kits de “Boas Vindas” e oferta de uma noite extra para estadias de, pelo menos, três noites seguidas em estabelecimento hoteleiro.

Assim, por cada compra de valor igual ou superior a 20 euros em estabelecimento do comércio local que tenha sido obrigado a encerrar devido à pandemia, será atribuído um “voucher Comércio Local” de 5 euros que poderá ser descontado numa compra igual ou superior a 20 euros, em qualquer estabelecimento comercial, restauração ou hoteleiros aderentes. O “voucher” atribuído não pode ser descontado onde foi atribuído e apenas pode ser usado um voucher por cada compra.

