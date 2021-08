BE acusa Câmara da Mealhada de não criar acessos à escola para aluno com deficiência

BE acusa que aluno estava impedido de frequentar a escola EB 2.3 desde o 3.º período do ano letivo passado, “porque a Câmara não fez as obras necessárias”.

Elementos do Bloco de Esquerda (BE) da Mealhada concentraram-se em frente à Escola EB 2.3 da cidade, no passado dia 4, para exigir a criação de acessos à escola a um aluno com mobilidade reduzida. Os bloquistas denunciaram esta situação que consideram discriminatória, numa “ação de luta sobre inclusão”.

O BE lembra que defende esta situação desde abril passado, altura em que tomou conhecimento de que um aluno estava impedido de frequentar a escola EB 2.3 desde o 3.º período do ano letivo passado, “porque a Câmara não fez as obras necessárias para que este aluno, dependente de uma cadeira de rodas elétrica, pudesse ir às aulas”, lembram os manifestantes.

Entretanto, o Bloco de Esquerda lembra que as obras na escola secundária, onde o aluno vai frequentar o 9.º ano, continuam paradas em pleno agosto, “ameaçando comprometer a frequência presencial no novo ano letivo que se avizinha”.



“O BE não se calará até que este executivo PS, o dono da obra, cumpra as intermináveis promessas que tem feito a esta família e que cumpra a lei de uma vez por todas. A escola tem de ser para todos”, termina o BE.

O Jornal da Bairrada contactou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada para reagir a esta situação. Rui Marqueiro apenas referiu sobre o assunto que “a obra está prevista e será executada a tempo de corresponder às necessidades do aluno”.

