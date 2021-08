Incêndio em Outil combatido por três corporações

Um incêndio, em Outil, Cantanhede, na noite de ontem, acabou por consumir cerca de 500 metros quadrados de área florestal mista. A situação foi resolvida de imediato graças à intervenção rápida de elementos de três corporações de bombeiros.

O alerta foi dado às 22h. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com sete elementos e duas viaturas; os Bombeiros Voluntários de Coimbra, com cinco elementos e uma viatura; e os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, com cinco elementos e uma viatura.

A GNR tomou conta da ocorrência.