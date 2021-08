Tempo: Mais de 170 concelhos em risco elevado e muito elevado de incêndio

Temperaturas altas e tempo seco levam IPMA a colocar a maior parte do país em alerta.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais de 170 concelhos do interior Norte e Centro e das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo informação no site do IPMA estão também sete concelhos do distrito de Faro e um de Tomar que apresentam este domingo um risco máximo de incêndio.

Este risco de incêndio determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Recorde-se que o período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.