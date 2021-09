Anadia conquista mais uma Bandeira Verde Eco XXI

O Município recebeu ainda uma Menção Honrosa, no âmbito do projeto “O Mar começa aqui”, no qual estiveram envolvidas 11 escolas do concelho.

O Município de Anadia conquistou, uma vez mais, o galardão Bandeira Verde Eco XXI 2021. A distinção, instituída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que visa reconhecer o trabalho realizado pelos municípios em prol do desenvolvimento sustentável, foi entregue esta quarta-feira, 22 de setembro, numa cerimónia que decorreu em Santo Tirso.

O Município recebeu ainda uma Menção Honrosa, no âmbito do projeto “O Mar começa aqui”, no qual estiveram envolvidas 11 escolas do concelho. A iniciativa “O Mar Começa Aqui” visa compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral, e da qualidade da água doce e salgada em particular.

O ECO XXI é um Programa de educação para a sustentabilidade, implementado em Portugal pela ABAE desde 2005, dirigido principalmente aos municípios considerados agentes privilegiados de promoção do desenvolvimento sustentável a nível local. Visa a identificação e o reconhecimento de boas práticas de sustentabilidade valorizando, entre outros aspetos: a educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental.

Composto por 21 indicadores de sustentabilidade local, este Programa pretende avaliar a prestação dos municípios, reconhecendo como eco-municípios os que demonstram a implementação de boas práticas, políticas e ações em torno de alguns temas considerados chave: Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Ar; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade; Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.

Ao aferir a qualidade do desempenho do município, o ECO XXI constitui-se ainda como uma ferramenta de gestão interna, apontando caminhos e metas no sentido da sustentabilidade.