Bispo de Aveiro preside à peregrinação internacional ao Santuário de Fátima

LUSA

O bispo da Diocese de Aveiro, António Moiteiro Ramos, preside à peregrinação internacional de 12 e 13 de setembro ao Santuário de Fátima, anunciou hoje este templo mariano.

“Para esta peregrinação, que assinala a quinta aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, fizeram-se anunciar nos serviços do santuário quatro grupos de peregrinos estrangeiros: dois de Espanha, um oriundo de Malta e um da Polónia, e ainda um grupo de Portugal, da diocese de Lisboa”, refere uma nota de imprensa.

O programa das celebrações inclui, no domingo, dia 12, a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, às 21:30, seguida da procissão das velas e da celebração da palavra, no altar do recinto.

No dia 13, a recitação do terço é às 09:00, de novo na Capelinha das Aparições. Uma hora depois, no recinto, começa a missa internacional, com uma palavra dirigida aos doentes, culminando com a procissão do adeus.

O Santuário de Fátima adianta que nesta peregrinação mantêm-se as regras de segurança e acolhimento no âmbito da pandemia de covid-19, baseadas “no que está articulado entre a Conferência Episcopal Portuguesa e as autoridades de saúde para a celebração do culto público”.

Assim, as entradas no recinto fazem-se por oito locais, sendo obrigatório o uso de máscara. Uma vez dentro do recinto, “os peregrinos devem manter-se no mesmo lugar de forma a evitar ajuntamentos, guardando o distanciamento físico entre si”, refere a instituição.

“Durante as celebrações, e apenas nesse período, os acessos à Capelinha das Aparições estarão limitados”, acrescenta.

As cerimónias religiosas vão ser transmitidas em direto pelos meios de comunicação social e digital do Santuário de Fátima.

Esta peregrinação é a quinta do ano pastoral que tem como tema “Louvai o Senhor, que levanta os fracos”.

António Moiteiro Ramos foi nomeado bispo de Aveiro em julho de 2014 pelo papa Francisco, sucedendo a António Francisco dos Santos (1948-2017).