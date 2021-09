Município de Anadia atribui 50 bolsas de estudo a alunos do ensino superior

São 50 as bolsas de estudo a alunos do ensino superior que o Município de Anadia deliberou, na sua última reunião, no passado dia 1 de setembro, atribuir. Com um valor de mil euros cada, as bolsas destinam-se apoiar estudantes que frequentem o ensino superior.

De acordo com o regulamento, podem candidatar-se os estudantes que estejam matriculados ou inscritos no ensino superior para frequência de cursos, devidamente homologados, que confiram os graus académicos de técnico superior profissional, licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos de ensino públicos ou privados em Portugal.

Segundo a autarquia, todos os interessados deverão apresentar as respetivas candidaturas entre 27 de setembro e 18 de outubro, as quais devem ser entregues no Serviço de Ação Social do Município de Anadia (Centro Cultural de Anadia). Os documentos devem ser enviados, preferencialmente, por email (redesocial.m.anadia@gmail.com) ou, no caso de ser presencialmente, devem previamente agendar a respetiva marcação via telefone (231 510 486).

Na nota de imprensa é referido que esta medida “visa incentivar e proporcionar o acesso e a frequência do ensino superior a jovens cidadãos, residentes no concelho, cujas possibilidades financeiras sejam insuficientes”.