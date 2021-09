PSD Anadia: “Tornar Anadia um concelho desenvolvido”

A Concelhia de Anadia do PSD fez a apresentação pública da sua candidatura às Autárquicas de 2021 na tarde do último sábado, no emblemático Hotel das Termas da Curia, berço que foi do Partido Social Democrata [referência de Mota Pinto, reportando-se ao livro de memórias de Pinto Balsemão], e talvez razão pela qual Anadia foi um concelho em que o PSD foi maioritário desde sempre.

Com a sala da Buvette completamente lotada (mas cumprindo todas as normas de segurança da DGS), as primeiras palavras da tarde caberiam a Rosa Tomás, mandatária da candidatura do PSD.

A ex-vereadora do município de Anadia (2013-2017) que desempenha agora funções na Comunidade Intermunicipal de Aveiro (CIRA) preferiu falar “do coração” e do que “sente deve ser a nossa Anadia”. Um concelho que, segundo a mandatária, nos últimos anos, “viveu à sombra da obra feita em anos anteriores”, lamentando que o atual executivo tenha apenas “apostado no centro de Anadia e no coração da cidade”, deixando para trás “as freguesias e aldeias”.

Na hora dos discursos, Mário Heleno, candidato à liderança da Assembleia Municipal, destacou querer fazer da Assembleia “um espaço de discussão democrático onde todos os membros se possam expressar livremente”, estando determinado em apresentar algumas alterações ao Regimento que considera necessárias.

O candidato à câmara municipal, João Nogueira de Almeida, fez a intervenção que maior ovação gerou. Frisando querer “protagonizar um projeto de mudança para Anadia”, destacou que a candidatura social democrata tem “a vontade, as pessoas e as ideias capazes de tornar Anadia um concelho desenvolvido.”

Tendo como fio condutor “as pessoas”, elencou o desenvolvimento económico, ação social, educação, cultura, saúde e o desporto como áreas prioritárias.

Notícia completa na edição impressa ou digital