Trovoada deixa dez distritos do país em alerta

Aviso passou de laranja para amarelo às 9h. Ao longo do dia estão previstos mais aguaceiros, que podem ser mais fortes no interior Norte e Centro durante a tarde.

Dez distritos de Portugal continental, entre os quais Aveiro e Coimbra, estão sob alerta esta quarta-feira, prevendo-se um aumento gradual da instabilidade atmosférica com possibilidade de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga estiveram com aviso laranja até às 9h desta quarta-feira e passaram a alerta amarelo até às 21h.

O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser de granizo, até às 21h.

O IPMA informou que a instabilidade atmosférica que vai causar aguaceiros, trovoada e granizo em Portugal Continental deve-se à aproximação ao território do continente durante esta quarta-feira de uma “depressão isolada em altitude”.

Por tal, será hoje, quarta-feira que os efeitos da depressão serão mais sentidos, com um aumento gradual da instabilidade atmosférica ao longo do dia, começando logo de madrugada a manifestar-se através da ocorrência de aguaceiros.

Ao longo do dia estão previstos mais aguaceiros que poderão ser por vezes fortes no interior Norte e Centro, durante a tarde, período no qual há condições mais favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo.