Paulo Lino sagra-se campeão europeu de judo e André Vieira foi vice-campeão

Paulo Lino sagrou-se Campeão Europeu de Judo na categoria -66kg, enquanto o seu André Vieira arrecadou o título de vice-campeão Europeu de Judo na categoria de -90kg, durante os 1.º Euro TriGames (Jogos Europeus para pessoas com Trissomia 21), que está a decorrer em Ferrara-Itália, em representação da Seleção Nacional ANDDI-Portugal.

Os atletas da CERCIAG contam com a presença do seu treinador Hélder Fonseca.

Recorde-se que André Vieira é o atual Campeão do Mundo de Judo -81kg e o Paulo Lino atual Campeão do Mundo de Judo -66kg, acumulando agora o título de Campeão Europeu, ele que ainda vai estar presente na modalidade de Futsal, com o objetivo de tentar renovar o título de Campeão Europeu conquistado em 2018, em Itália. Hélder Fonseca estará presente enquanto treinador da Seleção de Futsal.

A CERCIAG deixa um especial agradecimento ao Mestre António da Costa pela sua enorme dedicação.