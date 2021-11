ADABEM celebra 33.º aniversário com agenda repleta de atividades

A ADABEM – Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores está a celebrar 33 anos de vida e inicia o mês com a inauguração da exposição cultural na sede do Anadia Maior, onde pretende mostrar a história e o trabalho que continua a desenvolver em prol da Dádiva de Sangue.

Nesta exposição podem ser recordados trabalhos culturais realizados ao longo dos anos, bem como memórias de como eram os processos mais antigos da recolha de sangue.

Os visitantes podem ainda ver os projetos atuais que a associação desenvolve para promover a dádiva, através das diferentes secções, seja através do grupo de cantares, equipa de corrida – ADABEM Running Team, escola de dança (ADABEM ART´Z DANCE ), escola de música, turma de lãs, entre outros.

No próximo dia 14, a ADABEM vai também celebrar a tradicional castanhada, em Mogofores, onde pretende voltar a reunir dadores, familiares e amigos na sede da associação. Três dias depois, a 17 de novembro vai realizar, em parceria com o Cineclub da Bairrada, a exibição do filme “Cinema Paraíso”, pelas 21h, na sede da ADABEM.

Na última sexta-feira do mês de novembro, dia 26, realiza-se o já habitual treino aberto da ADABEM Running Team para todos os que gostam de correr ou queiram iniciar esta prática desportiva.

A ADABEM termina o mês com a celebração do seu aniversário. Será no dia 28, com a realização de uma eucaristia em memória daqueles que já partiram e que tanto ajudaram a crescer a ADABEM, ao longo destes 33 anos, terminando na sede, pelas 16h, onde pretende reunir dadores, familiares e amigos para celebrar mais um ano de trabalho em prol da comunidade e principalmente em prol da divulgação e promoção da prática voluntária da Dádiva de Sangue.

